الرئيس عون خلال استقباله السفير البريطاني والجنرال لوريمير في زيارة وداعية: لتضافر جميع الجهود من اجل ان يستعيد لبنان دوره في محيطه والعالم، واللبنانيون يتطلعون الى المجتمع الدولي ليقف الى جانبهم ومساعدتهم

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