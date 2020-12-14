السفير البريطاني كريس رامبلينغ اكد بعد لقائه الرئيس عون انّ بريطانيا ستبقى الى جانب لبنان ومؤسساته، والجنرال جون لوريمير شدّد على أهمية التعاون العسكري اللبناني - البريطاني

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