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القاضي صوان حدد جلسة لاستجواب الرئيس حسان دياب الخميس المقبل وجلسة للاستماع الى الوزراء المدعى عليهم الاسبوع المقبل (الجديد)

Lebanon 24
14-12-2020 | 14:50
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