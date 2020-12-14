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إنطلاق مسيرة منظمة الشباب التقدمي من الكولا إلى وزارة التربية في الأونيسكو إحتجاجا على رفع تسعيرة الدولار في أقساط الجامعات الخاصة

Lebanon 24
14-12-2020 | 15:19
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