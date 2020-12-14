مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون طرح التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وكان همه الوصول الى حكومة قادرة على مواجهة الظروف بعيداً عن العناد وتحريف الحقائق

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