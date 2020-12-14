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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون طرح التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وكان همه الوصول الى حكومة قادرة على مواجهة الظروف بعيداً عن العناد وتحريف الحقائق

Lebanon 24
14-12-2020 | 16:24
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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الأخبار التي بثتها قناة "الجديد" حول مواقف الرئيس عون من تشكيل الحكومة، لا تمت الى الحقيقة بصلة، واللافت ان "الجديد" تتعمد بشكل شبه يومي إختلاق اخبار وروايات ونسبها الى رئيس الجمهورية على رغم التوضيحات من مكتب الاعلام
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14/12/2020 21:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رداً على ما نُشر في بعض وسائل الاعلام عن دور للنائب جبران باسيل في عملية تشكيل الحكومة: انّ تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولا دور لأي طرف ثالث فيه
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14/12/2020 21:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة ويتم حصراً ووفقاً للدستور بين الرئيس عون والرئيس الحريري ولا يوجد أي طرف ثالث فيه والمشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا
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14/12/2020 21:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون اعترض على تفرد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، والرئيس عون لم يطرح يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير ولم يسلّم الرئيس المكلف لائحة أسماء
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14/12/2020 21:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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