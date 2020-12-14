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أخبار عاجلة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة بدأت باتخاذ أول إجراءات علنية ضد إيران لمحاسبتها على اختطاف ليفنسون
Lebanon 24
14-12-2020
|
17:59
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