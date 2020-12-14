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مصدر في مجلس الأمن القومي الأميركي لسكاي نيوز عربية: توقيع مرتقب للرئيس ترامب على قرار فرض عقوبات على تركيا

Lebanon 24
14-12-2020 | 17:49
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