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وزير الخارجية التركي: لا يمكن أن نتخلى عن حقوقنا شرقي المتوسط خشية عقوبات من الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
14-12-2020
|
21:38
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