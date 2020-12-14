جنبلاط: البلد على شفير الهاوية والرئيس الفرنسي طلب الإصلاح وقال سيفتح لنا الأبواب مع صندوق النقد والتيار الوطني الحر وهو السلطة ولم نرَ لديه ملامح رغبة في الإصلاح

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