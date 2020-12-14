جنبلاط: إذا كانوا يتموضعون تحت هيبة الرئاسة الثانية فهم يحتقرون شعور اللبنانيين ويجب التحقيق مع أي كان لمعرفة من دمر بيروت وأنا مع إستدعاء رئيس الجمهورية إلى التحقيق

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