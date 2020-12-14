أخبار عاجلة

جنبلاط: تحقيقات إنفجار المرفأ لم تضع لكن التردد في الذهاب إلى عمق الأمور قد يضيّع الحقيقة وبرأيي النظام السوري أتى بها إلى بيروت لأن نقلها إلى الشام أسهل وكانت تُستخدم هذه المواد لتدمير القرى السورية

Lebanon 24
14-12-2020 | 22:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: التحقيقات في إنفجار بيروت لم ولن تصل إلى نتيجة فكل الإدارات منذ عام 2014 التي توالت على الحكم وإدارة المرفأ كانت تعلم بكمية النيترات وكنت واضحا بأن الكميات تم الإتيان بها إلى بيروت من قبل النظام السوري وكانت تستخدم بالبراميل المتفجرة
lebanon 24
15/12/2020 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن لـ LBCI: هناك من يستنسب بعملية التحقيقات بانفجار المرفأ وموقف جنبلاط ثابت ومبدئي ولم يتغيّر وعلينا ألا نتردد وألا نحتمي بمحمياتنا الطائفية
lebanon 24
15/12/2020 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لناشطين أمام قصر عدل بيروت: للإسراع بالتحقيقات في إنفجار 4 آب
lebanon 24
15/12/2020 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يحذر: كورونا يجتاح القرى والمدن والأمور ستتأزم أكثر في الشتاء
lebanon 24
15/12/2020 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:55 | 2020-12-15
01:48 | 2020-12-15
01:27 | 2020-12-15
01:04 | 2020-12-15
00:53 | 2020-12-15
00:45 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website