جنبلاط: تحقيقات إنفجار المرفأ لم تضع لكن التردد في الذهاب إلى عمق الأمور قد يضيّع الحقيقة وبرأيي النظام السوري أتى بها إلى بيروت لأن نقلها إلى الشام أسهل وكانت تُستخدم هذه المواد لتدمير القرى السورية

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