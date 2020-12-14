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جنبلاط: سأصرف أموالي الموجودة في المصارف من أجل أن نقدم من خلال مؤسسة فرح ومؤسسة المنح الدراسية وغيرها الحد الأدنى من الخدمات للمواطن من دون تمييز

Lebanon 24
14-12-2020 | 22:49
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