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جنبلاط: يمكن معالجة كل شيء لكن النقطة الأساس هي الحكومة ولن نستسلم ولكن نريد حكومة وفق برنامج العمل الفرنسي

Lebanon 24
14-12-2020 | 22:55
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