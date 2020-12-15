حثت أوساط مصرفية ونقابية السلطات القضائية على ملاحقة مروجي كلام أو معلومات غير دقيقة عن ارتفاعات إضافية خيالية في سعر صرف الدولار في سوق القطع اللبناني (اللواء)

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