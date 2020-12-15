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الإمارات تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها
Lebanon 24
15-12-2020
|
07:18
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