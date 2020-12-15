نقيب العاملين والموزعي في قطاع الغاز فريد زينون لـ"صوت لبنان": يجب تأمين الغاز لكل لبنان وعلى الدولة ملاحقة التهريب وسعر القارورة وصل في عكار الى 40 الف

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