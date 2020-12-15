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أمير الكويت في افتتاح الدورة التشريعية لمجلس الأمة: لم يعد هناك متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات ويجب وضع برنامج إصلاحي شامل

Lebanon 24
15-12-2020 | 09:13
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