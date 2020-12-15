الوزير السابق يوسف فنيانوس توجّه صباحا الى قصر العدل بناءً على ادعاء القاضي صوان ليتبيّن أنّ الجلسة تأجلت الى يوم آخر على أن يتمّ تبليغه بموعدها بالطرق القانونيّة (MTV)

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