الرئيس عون استقبل الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي ونقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي وعرض معهم الواقع السياحي في ضوء ترتيبات التعبئة العامة

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