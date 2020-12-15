أخبار عاجلة

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدعو الى خلو الانتخابات المقبلة من الوجوه القديمة التي ثبت "تورطها بالفساد"

Lebanon 24
15-12-2020 | 13:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
4 قتلى بمواجهات التيار الصدري ومتظاهري الناصرية
lebanon 24
15/12/2020 16:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: انا لست ارهابيا وليس في تاريخ التيار الا محاربة الارهاب وانا لست فاسدا و"لا دولار واحد عمولة او رشوة " في تاريخي فمن اين لكم الحق ان تحاكموني بالفساد وانتم تدعمون الفاسدين؟
lebanon 24
15/12/2020 16:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتدى الصدر يدعو للتعقل لتفادي جر العراق إلى حرب أهلية أو صدام طائفي
lebanon 24
15/12/2020 16:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: البلد على شفير الهاوية والرئيس الفرنسي طلب الإصلاح وقال سيفتح لنا الأبواب مع صندوق النقد والتيار الوطني الحر وهو السلطة ولم نرَ لديه ملامح رغبة في الإصلاح
lebanon 24
15/12/2020 16:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:16 | 2020-12-15
16:06 | 2020-12-15
15:56 | 2020-12-15
15:49 | 2020-12-15
15:44 | 2020-12-15
15:33 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website