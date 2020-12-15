التحكم المروري: اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على محول نهر الموت باتجاه بولفار سن الفيل الاضرار مادية و دراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل السير في المحلة

Lebanon 24