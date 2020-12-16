لاحظ معنيون بملف تأليف الحكومة، ان سفيرة بلد المبادرة، تجري اتصالات دؤوبة، لغير سبب، بمعزل عن مسار التأليف، تعجيلاً أو تأجيلاً (اللواء)

Lebanon 24