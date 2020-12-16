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لاحظ معنيون بملف تأليف الحكومة، ان سفيرة بلد المبادرة، تجري اتصالات دؤوبة، لغير سبب، بمعزل عن مسار التأليف، تعجيلاً أو تأجيلاً (اللواء)

Lebanon 24
16-12-2020 | 00:06
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خلافاً للإعتقاد السائد، فإن ما يجري، وإن بدا أنه أطاح بجهود تأليف الحكومة، فإنه على العكس، قد يسرّع التشكيل، حسب دبلوماسي غربي (اللواء)
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