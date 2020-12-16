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مجلس الأمن يوافق على قرار غوتيريش تعيين تور وينسلاند منسقا أمميا خاصا لعملية السلام بالشرق الأوسط

Lebanon 24
16-12-2020 | 01:00
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