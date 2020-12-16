مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين يقطع جولته الاوروبية من أجل التعامل مع تداعيات الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له مؤسسات حكومية أميركية

Lebanon 24