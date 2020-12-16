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على رغم التباعد في الفترة الاخيرة إلا أنّ حزباً فاعلاً يحرص على الحفاظ على علاقة مع تيار بارز تحت عنوان الالتقاء السيادي (نداء الوطن)

Lebanon 24
16-12-2020 | 05:00
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