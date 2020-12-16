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تسجيل إصابة جديدة بكورونا في القرنة والعدد الاجمالي للمصابين في البلدة بلغ 13 حالة تتلقى العلاج المناسب وملتزمة الحجر الصحي
Lebanon 24
16-12-2020
|
08:44
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