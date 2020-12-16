روحاني: جاهزون للعودة لكافة التزاماتنا بالاتفاق النووي إن عاد الطرف الآخر للعمل بالتزاماته ولسنا فرحين لمجيء بايدن لكننا مسرورون لرحيل ترامب الذي لم يرحم شعبنا

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