تأجيل جلسة بدري ضاهر امام القاضي شربل ابو سمرا بملف رفع السفر عن أمير الكابتاغون الى 22 الحالي للبت بالدفوع الشكلية المقدمة من وكيل ضاهر القانوني

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