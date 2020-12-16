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القاضي صوان يحدد جلسة استجواب جديدة لعلي حسن خليل وغازي زعيتر في 4 كانون الثاني المقبل

Lebanon 24
16-12-2020 | 13:14
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