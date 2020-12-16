أردوغان: منذ عام 2017 لم تُعاقَب أي دولة بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الأميركي ويُطبَّق علينا لأول مرة وهذا القرار اعتداء على حقّ بلادنا في السيادة

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