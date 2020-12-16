رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقاء عون: دعمكم ورعايتكم الرئاسية والأبوية يؤديان لتنفيذ التفاهمات التي حصلت ووضعها موضع التنفيذ ونحيي جهودكم الرامية لإعادة إحياء دولة المؤسسات

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