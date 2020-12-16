القاضي صوان مستمرّ حتّى النهاية في تحقيقات ملف المرفأ ولن يتنحّى والدليل أنه حدّد جلسة استجواب جديدة لخليل وزعيتر الاثنين في 4 كانون الثاني (mtv)

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