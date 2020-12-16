16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
حركة المرور كثيفة على طريق البربير باتجاه كورنيش المزرعة حتى مار الياس بالاتجاهين
Lebanon 24
16-12-2020
|
14:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة من البربير وكورنيش المزرعة ومار الياس بالاتجاهين (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من البربير وكورنيش المزرعة ومار الياس بالاتجاهين (التحكم المروري)
16/12/2020 17:39:38
16/12/2020 17:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: تجمع للمياه داخل نفق البربير باتجاه كورنيش المزرعة وحركة المرور كثيفة في المحلة
Lebanon 24
التحكم المروري: تجمع للمياه داخل نفق البربير باتجاه كورنيش المزرعة وحركة المرور كثيفة في المحلة
16/12/2020 17:39:38
16/12/2020 17:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من مار الياس باتجاه كورنيش المزرعة (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من مار الياس باتجاه كورنيش المزرعة (التحكم المروري)
16/12/2020 17:39:38
16/12/2020 17:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كورنيش المزرعة باتجاه البربير ومفرزة سير بيروت الثانية تعمل على تسهيل حركة المرور
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كورنيش المزرعة باتجاه البربير ومفرزة سير بيروت الثانية تعمل على تسهيل حركة المرور
16/12/2020 17:39:38
16/12/2020 17:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:18 | 2020-12-16
16/12/2020 09:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
باسل خياط يحدث ضجة بطريقة تعامله مع زوجته.. والأخيرة تخطف الأنظار بجمالها
Lebanon 24
باسل خياط يحدث ضجة بطريقة تعامله مع زوجته.. والأخيرة تخطف الأنظار بجمالها
18:00 | 2020-12-15
15/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
Lebanon 24
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
12:40 | 2020-12-16
16/12/2020 12:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليقه المثير للجدل عن "الهيبة"..رامي عياش يسأل:"مين هالممثل الأهبل"
Lebanon 24
بعد تعليقه المثير للجدل عن "الهيبة"..رامي عياش يسأل:"مين هالممثل الأهبل"
06:00 | 2020-12-16
16/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرض البنك الدولي: مبالغ شهرية للعائلات بالليرة بدلاً من البطاقات التموينية
Lebanon 24
قرض البنك الدولي: مبالغ شهرية للعائلات بالليرة بدلاً من البطاقات التموينية
06:31 | 2020-12-16
16/12/2020 06:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:36 | 2020-12-16
الخزانة الأميركية: سنعاقب أي شخص يدعم أنشطة تصدير البتروكيماويات الإيرانية
17:28 | 2020-12-16
الخزانة الأميركية: عقوبات على 4 شركات مقرها الصين والإمارات لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية
17:20 | 2020-12-16
الأمم المتحدة: أي تصعيد في العمليات العسكرية في هذا الوقت ستكون له آثار مدمرة على الشعب السوري
17:05 | 2020-12-16
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بعد نفق بحمدون باتجاه البقاع بسبب تسرب زيوت تسبب انزلاقات
17:04 | 2020-12-16
فرنسا: مؤتمر دولي العام المقبل لتقديم الدعم للسودان
17:02 | 2020-12-16
بومبيو يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا
فيديو
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
16/12/2020 17:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"باتمان" يظهر في شوارع بلد عربي (فيديو)
Lebanon 24
"باتمان" يظهر في شوارع بلد عربي (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
16/12/2020 17:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد وعبد المجيد لبنانيان اعتُقلا في ألمانيا.. سرقا مجوهرات تاريخية بقيمة 10 ملايين دولار! (فيديو)
Lebanon 24
محمد وعبد المجيد لبنانيان اعتُقلا في ألمانيا.. سرقا مجوهرات تاريخية بقيمة 10 ملايين دولار! (فيديو)
11:22 | 2020-12-16
16/12/2020 17:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact