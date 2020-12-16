أخبار عاجلة

النائب غازي زعيتر لـ"الجديد" : تقدمنا بطلب لنقل الدعوى من المحقق العدلي فادي صوان للإرتياب المشروع و لم نتبلغ بأي موعد جديد للجلسات أمامه في أي تاريخ

Lebanon 24
16-12-2020 | 14:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
معلومات "الجديد": استمع قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان لمدير عام امن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات في قصر العدل وحقق معه في تأخر أمن الدولة في اجراء التحقيق الاولي في وجود النيترات
lebanon 24
16/12/2020 17:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضي صوان يحدد جلسة استجواب جديدة لعلي حسن خليل وغازي زعيتر في 4 كانون الثاني المقبل
lebanon 24
16/12/2020 17:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان يجتمع في هذه الأثناء مع وفد من أهالي ضحايا المرفأ
lebanon 24
16/12/2020 17:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مقربة من عون لـ "الجديد": ليس هناك من قرار لتأجيل الاستشارات حتى تاريخه وهي لا تزال قائمة في موعدها
lebanon 24
16/12/2020 17:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:36 | 2020-12-16
17:28 | 2020-12-16
17:20 | 2020-12-16
17:05 | 2020-12-16
17:04 | 2020-12-16
17:02 | 2020-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website