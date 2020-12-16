النائب غازي زعيتر لـ"الجديد" : تقدمنا بطلب لنقل الدعوى من المحقق العدلي فادي صوان للإرتياب المشروع و لم نتبلغ بأي موعد جديد للجلسات أمامه في أي تاريخ

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