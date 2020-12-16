الفرزلي من عين التينة: تبلّغنا رسالة من القاضي صوان ولقد اتُّخذ القرار بعدم نشرها على الإعلام من باب احترام القضاء وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه

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