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التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بعد نفق بحمدون باتجاه البقاع بسبب تسرب زيوت تسبب انزلاقات وتم التواصل مع القطعة المعنية للمعالجة
Lebanon 24
16-12-2020
|
18:02
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