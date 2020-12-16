التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بعد نفق بحمدون باتجاه البقاع بسبب تسرب زيوت تسبب انزلاقات وتم التواصل مع القطعة المعنية للمعالجة

Lebanon 24