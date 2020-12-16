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الحريري: أكدت للبطريرك إصرارنا على معرفة الحقيقة في قضية انفجار المرفأ، ولا غطاء على أحد لكن يجب احترام الدستور والقوانين
Lebanon 24
16-12-2020
|
19:50
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