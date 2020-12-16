18
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الجيش: لا صحة للأنباء المتداولة عن سقوط شهداء وجرحى في مداهمات بريتال
Lebanon 24
16-12-2020
|
22:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الجيش ينفذ حملة مداهمات واسعة في منطقة بريتال -بعلبك وقد ضبط معملاً لتصنيع حبوب الكبتاغون وكميات كبيرة منها
Lebanon 24
الجيش ينفذ حملة مداهمات واسعة في منطقة بريتال -بعلبك وقد ضبط معملاً لتصنيع حبوب الكبتاغون وكميات كبيرة منها
17/12/2020 01:47:49
17/12/2020 01:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط معمل كبتاغون خلال مداهمات في بريتال
Lebanon 24
ضبط معمل كبتاغون خلال مداهمات في بريتال
17/12/2020 01:47:49
17/12/2020 01:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يدعو ذوي شهداء انفجار المرفأ لاستكمال تعبئة استمارات التعويض
Lebanon 24
الجيش يدعو ذوي شهداء انفجار المرفأ لاستكمال تعبئة استمارات التعويض
17/12/2020 01:47:49
17/12/2020 01:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: دعوة ذوي شهداء انفجار مرفأ بيروت للتقدم من قيادات المناطق لاستكمال تعبئة استمارات التعويض
Lebanon 24
الجيش: دعوة ذوي شهداء انفجار مرفأ بيروت للتقدم من قيادات المناطق لاستكمال تعبئة استمارات التعويض
17/12/2020 01:47:49
17/12/2020 01:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
Lebanon 24
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
12:40 | 2020-12-16
16/12/2020 12:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:18 | 2020-12-16
16/12/2020 09:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليقه المثير للجدل عن "الهيبة"..رامي عياش يسأل:"مين هالممثل الأهبل"
Lebanon 24
بعد تعليقه المثير للجدل عن "الهيبة"..رامي عياش يسأل:"مين هالممثل الأهبل"
06:00 | 2020-12-16
16/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسامة شقيق تيم حسن تشغل الجمهور... هل تفوق عليه؟ (صورة)
Lebanon 24
وسامة شقيق تيم حسن تشغل الجمهور... هل تفوق عليه؟ (صورة)
12:00 | 2020-12-16
16/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:28 | 2020-12-16
16/12/2020 08:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:40 | 2020-12-17
وجّهت انتقادات حادّة لوزير سيادي على خلفية تصريحات، تنم عن جوّ تمرد (اللواء)
01:40 | 2020-12-17
فسّرت إطلالة رئيس تكتل نيابي بأنها «رسالة إذعان» لدولة صديقة عشية زيارة وصفت بالحاسمة (اللواء)
01:39 | 2020-12-17
زار مسؤول حزبي بارز مرجعاً رسمياً، وجرى التداول بما جرى، في ضوء التجاذب حول قرار قضائي (اللواء)
01:34 | 2020-12-17
البيت الأبيض: نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يتلقى لقاح كورونا الجمعة المقبل
01:33 | 2020-12-17
مسؤول في إدارة بايدن: الرئيس المنتخب يتلقى لقاح كورونا بداية الأسبوع المقبل
01:07 | 2020-12-17
28 وفاة و2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن
فيديو
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
17/12/2020 01:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
17/12/2020 01:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
17/12/2020 01:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact