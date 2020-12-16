شخصان مجهولان على متن دراجة نارية أقدما على اطلاق النار في الهواء من بندقية حربية بين الساعة و دوار اليمني في مدينة الميناء و فرا إلى جهة مجهولة والقوى الامنية تقوم بتعقبهما لمعرفة هويتهما

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