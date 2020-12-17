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فسّرت إطلالة رئيس تكتل نيابي بأنها رسالة إذعان لدولة صديقة عشية زيارة وصفت بالحاسمة (اللواء)
Lebanon 24
17-12-2020
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01:40
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