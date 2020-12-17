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وزير الصحة السعودي: اليوم بداية انفراج الأزمة والمملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين

Lebanon 24
17-12-2020 | 09:18
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