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مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية من بعبدا: الشعب اللبناني يعاني وواقع تحت ضغوط كثيرة والهدف من الزيارة التعرف على الوضع والاستماع إلى تقييم للوضع ككل
Lebanon 24
17-12-2020
|
10:49
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