الامين العام لجامعة الدول العربية: نأمل ان نتمكن من المساعدة كي يتمكن لبنان من الخروج من أزمته والعمل بالشكل الروتيني التقليدي يجب ان يُنحى جانبا لمصلحة عمل يتسم بالاستثنائية

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