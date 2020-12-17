الرئيس عون تسلّم من مجلس ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران تقريراً خاصاً حول تنفيذ خطة النقل الحضري في بيروت الكبرى على ضوء اتفاقيات القروض الممولة من البنك الدولي

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