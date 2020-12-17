16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الرئيس عون تسلّم من مجلس ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران تقريراً خاصاً حول تنفيذ خطة النقل الحضري في بيروت الكبرى على ضوء اتفاقيات القروض الممولة من البنك الدولي
Lebanon 24
17-12-2020
|
11:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
عون تسلم من ديوان المحاسبة تقريرا حول تنفيذ خطة النقل الحضري في بيروت الكبرى
Lebanon 24
عون تسلم من ديوان المحاسبة تقريرا حول تنفيذ خطة النقل الحضري في بيروت الكبرى
17/12/2020 13:12:35
17/12/2020 13:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ديفيد مالباس: البنك الدولي مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات في لبنان، بالمساهمة مع مؤسسات ودول أخرى، ونؤكد الإلتزام بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لاعادة اعمار مرفأ بيروت بشكل افضل
Lebanon 24
ديفيد مالباس: البنك الدولي مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات في لبنان، بالمساهمة مع مؤسسات ودول أخرى، ونؤكد الإلتزام بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لاعادة اعمار مرفأ بيروت بشكل افضل
17/12/2020 13:12:35
17/12/2020 13:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يلقي كلمة لبنان في "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" الذي يعقد بعد ظهر غد برئاسة الرئيس ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة بواسطة تقنية الفيديو يتناول فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين
Lebanon 24
عون يلقي كلمة لبنان في "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" الذي يعقد بعد ظهر غد برئاسة الرئيس ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة بواسطة تقنية الفيديو يتناول فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين
17/12/2020 13:12:35
17/12/2020 13:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون ترأس اجتماعاً حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال ورئيس ديوان المحاسبة وأمين عام مجلس الوزراء خصّص للبحث في عدد من المواضيع الادارية
Lebanon 24
الرئيس عون ترأس اجتماعاً حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال ورئيس ديوان المحاسبة وأمين عام مجلس الوزراء خصّص للبحث في عدد من المواضيع الادارية
17/12/2020 13:12:35
17/12/2020 13:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
Lebanon 24
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
20:35 | 2020-12-16
16/12/2020 08:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 30 عنصراً أمنياً.. فاليري أبو شقرا تتحدّث للمرة الأولى عن يوم زفافها الملغى (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 30 عنصراً أمنياً.. فاليري أبو شقرا تتحدّث للمرة الأولى عن يوم زفافها الملغى (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
16/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. قتلوه وهو داخل مقهى بهذه الطريقة! والتوتر يسود المنطقة
Lebanon 24
في طرابلس.. قتلوه وهو داخل مقهى بهذه الطريقة! والتوتر يسود المنطقة
19:41 | 2020-12-16
16/12/2020 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
06:58 | 2020-12-17
17/12/2020 06:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
11:38 | 2020-12-17
17/12/2020 11:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:59 | 2020-12-17
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يعزل نفسه لعقده اجتماعات قبل أيام مع ماكرون
12:28 | 2020-12-17
رئيس وزراء إسبانيا يدخل العزل الصحي بعد تناوله الغداء مع ماكرون
12:18 | 2020-12-17
بوتين يأمل أن يقوم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بحلّ المشكلات في العلاقات الروسية الأميركية
11:56 | 2020-12-17
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: رئيس الوزراء كاستيكس سيعزل نفسه أيضاً
11:49 | 2020-12-17
التحكم المروري: تجمع للمياه داخل نفق البربير باتجاه كورنيش المزرعة وحركة المرور كثيفة وتم التواصل مع فرق الصيانة في بلدية بيروت للمعالجة بالسرعة الممكنة
11:45 | 2020-12-17
مسؤول بالإليزيه: ماكرون يلغي كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان
فيديو
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
17/12/2020 13:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
17/12/2020 13:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
17/12/2020 13:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact