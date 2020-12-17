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الرئيس عون تسلّم من مجلس ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران تقريراً خاصاً حول تنفيذ خطة النقل الحضري في بيروت الكبرى على ضوء اتفاقيات القروض الممولة من البنك الدولي

Lebanon 24
17-12-2020 | 11:08
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عون تسلم من ديوان المحاسبة تقريرا حول تنفيذ خطة النقل الحضري في بيروت الكبرى
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