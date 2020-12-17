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الرئيس عون بعد تبلغه من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية استعداد الجامعة لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية: لبنان يتطلع الى وقفة عربية واحدة حيال الصعوبات التي يعاني منها
Lebanon 24
17-12-2020
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13:25
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