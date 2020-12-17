فرنجية لـ"صار الوقت": حارة حريك في الانتخابات النيابية الاخيرة كانت مفتوحة للتيار الوطني الحر وليس لنا ونحن غير واثقين من حصول انتخابات نيابية ومن بعدها رئاسية في المرحلة القادمة

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