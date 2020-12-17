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فرنجية لـ"صار الوقت": المطلوب اليوم هو الفوضى وليس الثورة ولهذا السبب لم يتم خلق قائد للثورة ومن يموّل هذا الجو والاعلام يريد فوضى توصلنا الى ضعف في المفاوضات

Lebanon 24
17-12-2020 | 22:04
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