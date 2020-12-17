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فرنجية: طرح الفيديرالية في لبنان هو طرح انتحاري سيؤدي إلى خراب لبنان.. ونحن على أبواب تسوية دولية ولا يجب أن تكون على حساب لبنان والمسيحيين فيه

Lebanon 24
17-12-2020 | 22:14
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