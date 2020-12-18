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أخبار عاجلة
شركة "مايكروسوفت" أصيبت خلال الهجوم السيبراني ضد الولايات المتحدة
Lebanon 24
18-12-2020
|
00:46
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