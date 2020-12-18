بولا يعقوبيان للـ"LBCI": القاضية عون تفتح ملفاتها بطريقة انتقائية وفقاً لما يناسب "التيار الوطني الحر" ونأمل أن تعمل لمصلحة اللبنانيين ونحن ندعمها لكن الكيدية السياسية في الملفات هي أكبر كارثة في البلد

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