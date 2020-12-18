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بولا يعقوبيان للـ"LBCI": القاضية عون تفتح ملفاتها بطريقة انتقائية وفقاً لما يناسب "التيار الوطني الحر" ونأمل أن تعمل لمصلحة اللبنانيين ونحن ندعمها لكن الكيدية السياسية في الملفات هي أكبر كارثة في البلد
Lebanon 24
18-12-2020
|
10:24
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